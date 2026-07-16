Иракли бесплатно выступит перед волгоградцами 17 июля





Традиционно в третьи выходные июля волгоградцы День металлурга. Накануне профессионального праздника, 17 июля, в Волгограде состоится концерт на Площади аттракционов в микрорайоне Спартановка.

Как сообщает ИА «Высота 102» в рамках праздника организаторы готовят интерактивную программу, конкурсы и несколько фотозон. Главным хедлайнером вечера станет российский певец Иракли Пирцхалава.

Для любителей электронной музыки выступит DJ Amata. Вход для всех желающих свободный.

Начало фестиваля – в 18.00.

Фото: Иракли Пирцхалава / t.me