Дополнительные электрички 20 июля развезут болельщиков «Ротора»





В Волгограде в день футбольного матча «Ротора» назначены дополнительные рейсы электричек для футбольныз болельщиков 20 июля. Об это 16 июля сообщили в пресс-службе ПривЖД.

Электропоезд №6339 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправится со станции Краснооктябрьская в 22:03, с нижней платформы остановки Мамаев Курган в 22:10 и прибудет на станцию Шпалопропитка в 23:16.

Электропоезд №6437/6438 Волгоград-1 – Волжский отправится со станции Волгоград-1 в 22:15, с верхней платформы Мамаев Курган в 22:21 и прибудет на станцию Волжский в 22:59.