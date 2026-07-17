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Происшествия

В Волгограде врачи «скорой» спасли жизнь ребенка на пожаре

Происшествия 17.07.2026 06:14
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17.07.2026 06:14


Бригада скорой помощи в Волгограде стала ангелом хранителем для годовалой девочки, которая на пожаре надышалась продуктами горения и находилась в бессознательном состоянии. Врачи в буквальном смысле откачали малышку и спасли ей жизнь.

Как рассказали в облздраве, происшествие случилось 3 июля этого года. Тревожный вызов о пожаре поступил на подстанцию №2 филиала №1. Бригада скорой помощи выдвинулась на место.

– К приезду медиков из очага пожара сотрудники МЧС вынесли годовалую девочку, которая находилась в тяжелом состоянии без сознания в результате отравления продуктами горения. Фельдшер немедленно приступила к оказанию медицинской помощи – ингаляции кислорода, а также вызвала в помощь врачебную бригаду, – рассказали в облздраве.

Ребенка доставили в больницу скорой медицинской помощи №25. В настоящее время девочку уже выписали домой. 

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