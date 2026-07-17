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Спорт

Объявлена судейская бригада на матч «Ротор» – «СКА‑Хабаровск»

Спорт 17.07.2026 07:42
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17.07.2026 07:42


20 июля в 19:30 на «Волгоград Арене» «Ротор» примет «СКА‑Хабаровск» в рамках 2‑го тура Первой лиги. Для волгоградцев эта игра – важный этап в поиске оптимальной игры на фоне обновления состава.

В таких противостояниях особую роль играет ровный, спокойный ход встречи: когда команда находится в стадии притирки, лишние всплески эмоций и спорные эпизоды способны заметно влиять на ритм игры. Именно поэтому работа судейской бригады приобретает дополнительную значимость – её задача не вмешиваться в борьбу, а обеспечивать равные условия и удерживать матч в спортивном русле.

На игру назначена бригада арбитров, способная справиться с давлением крупного матча. Главным судьёй встречи выступит Антон Сидорин (Москва), известный способностью сохранять хладнокровие в напряжённых эпизодах и чётко контролировать темп. Ассистенты на линиях – Алексей Линкин (Воронеж) и Дмитрий Михалёв (Москва) – обеспечат дополнительный контроль в ключевых зонах поля. Резервный арбитр – Олег Журавлёв (Москва).

За соблюдение регламента и организацию матча отвечают делегат Александр Шанин (Московская область) и инспектор Тихон Калугин (Москва). Их присутствие – гарантия того, что игра пройдёт в строгом соответствии с правилами, а решения будут приниматься в интересах честной и зрелищной борьбы.

Для болельщиков этот матч – возможность увидеть, как команда шаг за шагом обретает свою игру. А для судей – ответственная работа, где главное – не привлекать к себе внимание, а позволить проявить себя игрокам.

Александр Веселовский

Фото ФНЛ

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