



Депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов выступил с инициативой разрешить гражданам продавать излишки своей сельхозпродукции в людных местах – у крупных магазинов, гипермаркетов и остановок. По его словам, в непростое время это поможет многим семьям заработать дополнительные средства.

Как отметил Миронов, сейчас в большинстве городов за несанкционированную торговлю выписывают штрафы до 5 тысяч рублей. Для пенсионеров, которые вышли с корзинкой ягод или ведром картошки, такие санкции неподъемны. При этом, по его словам, власти часто закрывают глаза на организованные точки перекупщиков, но простых дачников гонят и штрафуют.

Миронов также раскритиковал существующий порядок, согласно которому легальная продажа разрешена только на ярмарках выходного дня и колхозных рынках. Он заявил, что эти площадки ориентированы не на частников, а на агрохолдинги, фермеров и перекупщиков, которые контролируют торговлю и не пускают туда дачников.

– Ярмарки и колхозные рынки – это не для простых людей, а для агрохолдингов, фермеров и перекупщиков. Причем именно последние часто перехватывают «бразды правления» в таких местах и со своими овощами пускают немногих, – заявил политик.

Депутат призвал пересмотреть правила благоустройства, которые запрещают торговлю «в неположенных местах», и разрешить людям продавать излишки своей продукции рядом с крупными магазинами с хорошей проходимостью. Обращение Миронова адресована к властям во всех субъектах и городах России.

– Мелкие частники там не конкуренты, и кое-где такое встречается, но «палки в колеса» ставят муниципальные власти. Лично я считаю это абсолютно несправедливым. Призываю облегчить жизнь садоводов и дать людям возможность продавать свою сельхозпродукцию в людных местах, – заключил Сергей Миронов.