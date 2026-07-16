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Общество

Волгоградцы вырвали победу на соревнованиях МЧС по ЮФО

Общество 16.07.2026 20:29
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16.07.2026 20:29


В Волгограде по итогам третьего дня смотра-конкурса на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы среди Главных управлений МЧС России Южного федерального округа» победу одержали сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области. 

Участников состязаний поздравил начальник управления генерал-майор внутренней службы Иван Павленко.

– Поздравляю всех с успешным завершением соревнований. На этом смотре-конкурсе нет проигравших, потому что здесь собрались лучшие из лучших. Все вы настоящие профессионалы своего дела, умеющие работать в команде: преодолевать высокую температуру, практически нулевую видимость, всевозможные препятствия на своем пути ради спасения людей. Своими высокими результатами вы еще раз доказали, что газодымозащитники готовы к любым чрезвычайным ситуациям. Благодарю всех участников за мужество, выдержку и преданность профессии! – цитирует Павленко пресс-служба волгоградского ГУ МЧС. 

Отметим, что за звание лучших боролись шесть команд из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края, Республики Калмыкия и Республики Адыгея. В условиях волгоградской жары спасателям пришлось при полной экипировке проходить этапы, условия на которых были максимально приближены к реальным условиям боевой работы газодымозащитников. 



Одним из самых сложных и зрелищных этапов стала «Полоса препятствий», которую возвели на территории специализированной пожарно-спасательной части. Дистанция, которую участникам необходимо было пройти звеном ГДЗС, включала в себя специальные снаряды: вертикальный и горизонтальный рукоход, забор, тоннель, вскрытие двери, учебно-тренировочный комплекс «Грот», состоящий из трехуровневого лабиринта.

По итогам состязаний призовые места распределились следующим образом: 

  • 1 место – команда Волгоградской области;

  • 2 место – команда Республики Адыгея; 
  • 3 место – команда Ростовской области.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области 

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