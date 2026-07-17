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Общество

Сирены воздушной тревоги включат в Палласовке 21 июля

Общество 17.07.2026 07:03
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17.07.2026 07:03


В Палласовке Волгоградской области 21 июля пройдет проверка систем оповещения населения с включением сигналов гражданской обороны.

Как сообщили в районной администрации, в ходе учений будут запущены электрические сирены с передачей речевого сигнала гражданской обороны «Внимание всем! Объявлена учебная тревога».

Жителей просят проявить понимание и сохранять спокойствие.

Отметим, что в Волгограде звуковые сирены с голосовым оповещением в последнее время включают во время ракетной опасности, которую объявляет РСЧС.

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