1164 волгоградца проверились после укусов клещей





1164 жителя Волгоградской области обратились в медучреждения, обнаружив на себе присосавшихся клещей. Такую статистику по состоянию на 17 июля опубликовало региональное управление Роспотребнадзора. Среди обратившихся за помощью – 358 детей. Только за последнюю неделю клещи атаковали 76 человек.

Ранее, напомним, сообщалось, что пятеро жителей региона заразились от клещей опасными заболеваниями. Так, трое заболели иксодовым клещевым боррелиозом, а у двоих диагностировали Крымскую геморрагическую лихорадку.

В ведомстве напомнили, что контактный путь заражения, например, при раздавливании клеща и последующем переносе вируса на слизистые, также возможен. Поэтому рекомендуется проводить лабораторный анализ насекомых на предмет их инфицированности.



