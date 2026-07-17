Резкое похолодание настигло волгоградцев после летнего зноя

Сегодня утром, 17 июля, жители Волгограда и области вынуждены одеваться потеплее из-за резкого похолодания. Температура воздуха, которая еще недавно зашкаливала далеко за +30, упала до +16 из-за грозового циклона, о котором накануне предупреждали в МЧС.

По данным Волгоградского ЦГМС, днем воздух должен прогреться до +23…+25º. Ожидается небольшой дождь в отдельных районах Волгоградской области.

В Гидрометцентре России сообщили, что на территории региона до 20:00 мск 17 июля действует оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого при грозах составляют 15-20 м/с. А также из-за чрезвычайной пожароопасности, которая сохраняется до 19 июля в отдельных северо-западных, северо-восточных, а также во всех юго-восточных районах Волгоградской области.