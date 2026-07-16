Шоу-бар в Волгограде накажут за изображения стриптизерш





Волгоградское УФАС признало ненадлежащей рекламу развлекательного клуба и его шоу-программ. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в рекламе, распространяемой в интернете, использовались образы девушек, которые противоречат общепринятым нормам и принципам поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности. На «непотребство» пожаловался гражданин.

В ведомстве уточнили, что распространение данной рекламы было прекращено в ходе рассмотрения дела. Однако рекламодателя привлекут к административной ответственности.

Как стало известно ИА «Высота 102», речь идет об одном из клубов, расположенных в Центральном районе Волгограда, где танцуют стриптиз. Однако в соцсетях заведения до сих пор можно увидеть фото полуобнаженных девушек в нижнем белье и даже без него.

Изображение создано при помощи ИИ