Автоматический полив в центре Волгограда наладят за 1,8 млн рублей

В Волгограде в середине календарного лета нашли подрядчика, который за 1,8 миллиона рублей должен устранить дефекты и сделать рабочей систему автоматического полива в Центральном районе.

Результаты электронного аукциона были подведены 15 июля. Победитель определён, но название организации пока в открытом доступе не опубликовано. Известно, что при начальной цене контракта в 2,4 миллиона, подрядчик согласился выполнить работы дешевле – за 1,8 миллиона рублей.

На исполнение контракта отведено две недели, отсчет которых начнется с даты заключения контракта.

Автоматический полив должен заработать на Нулевой продольной от ул. Землянского до ул. Крылова, в Александровском саду, на Набережной им. 62-й Армии у ротонды, на ул. Чуйкова у музкомедии и в парке Победы у храма, а также возле фонтана «Дружба» и пересечении ул. Чуйкова и ул. Володарского.

Подрядчику также предстоит наладить систему полива на ул. Мира, на проспекте Ленина от ул. Аллея Героев до ул. Комсомольская; от ул. Порт-Саида до ул. Гагарина; от ул. Краснознаменская до ул. Ленина (сквер Агашиной); от ул. Ленина до ул. Аллея Героев (сквер Карла Маркса); пр. им. В.И. Ленина, 18 (Центробанк); пр. им. В.И. Ленина, 4 (Дом Союзов).

В перечне также указаны разделительная полоса напротив Центрального стадиона и мемориальный парк у Мамаева кургана; улицы Невская и Новороссийская; сквер имени 8 Марта; сквер им. Пушкина, территория у музея «Россия – моя история»; верхняя терраса и склон Набережной у ЦКЗ, а также улица Рокоссовского от проспекта им. Жукова до мостового перехода через р. Волга (четная сторона).







Отметим, что на большинстве этих общественных пространств было проведено благоустройство и озеленение с установкой автоматической системы полива. Однако она работает далеко не везде.