Кому из волгоградцев добавят к пенсии с 1 августа: подробно





С 1 августа 2026 года часть пенсионеров в Волгоградской области получит прибавку к выплатам за счет пенсионных накоплений. О том, кто попадает в эту категорию и на сколько вырастут суммы, рассказали в Госдуме.

Две категории получателей

Прибавка коснется тех, кому уже назначена накопительная пенсия через Социальный фонд России (СФР). Для них размер ежемесячной выплаты вырастет на 17,3%. Заявление подавать не нужно – перерасчет проведут автоматически.

Вторая группа – участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, родители, направившие материнский капитал на накопительную пенсию, а также те, кто делал добровольные взносы. Для них прибавка составит 19,3%.

У кого есть накопительная пенсия

Накопительная пенсия формировалась у:

мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения (за них взносы поступали в 2002–2004 годах);

граждан 1967 года рождения и моложе, за которых отчисления делались до заморозки накопительной части в 2014 году.

Право на выплату возникает при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин при наличии необходимого стажа и пенсионных коэффициентов.

Важные нюансы

Прибавка относится только к срочной пенсионной выплате (она назначается на срок не менее 10 лет) и не затрагивает:

страховую пенсию по старости;

социальную пенсию;

выплаты по инвалидности и потере кормильца;

военные пенсии.

Если пенсионер уже забрал накопления единовременно, августовское увеличение его не коснется до тех пор, пока на счете не появятся новые средства и фонд не назначит новую выплату.

Если накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), уточнять информацию о прибавке нужно в своем НПФ – сообщение СФР касается только выплат, которые ведет сам Соцфонд.

Фото: архив ИА «Высота 102»