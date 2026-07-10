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Экономика

В Волгоградской области опровергли введение QR-кодов на бензин

Экономика 10.07.2026 05:55
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10.07.2026 05:55


Размещаемая в интернете информация о введении QR-кодов в волгоградском регионе  не соответствует действительности, является фейком. Об этом заявили накануне в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области. 

В ведомстве подчеркнули, что в регионе не вводились и в настоящее время не планируются новые ограничения на отпуск топлива. Напомним, ранее сети установили лимит на отпуск бензина на АЗС за одну транзакцию в размере 20 литров, ДТ — 60 литров в городе, 200 литров — на трассах. В то же время топливными компаниями предусмотрены отдельные условия для владельцев топливных карт. Подобная мера позволяет АЗС резервировать ресурс для социальных, медицинских и оперативных служб. Подробную информацию об условиях действия топливных карт можно получить на горячих линиях компаний, пояснили в комитете.

А накануне Росстат заявил об очередном подорожании автомобильного топлива в Волгоградской области. 

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