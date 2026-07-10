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Экономика

Эксперты рассказали, как оградить себя от новых схем инвестиционного мошенничества

Экономика 10.07.2026 13:36
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10.07.2026 13:36


В этом году мошенники делают ставку на интерес россиян к современным инвестиционным сервисам, криптовалютным операциям и международным финансовым инструментам. Об этом сообщили в ВТБ. 

Одна из актуальных схем – знакомство с «консультантом» в мессенджере или соцсети. Собеседник предлагает «проверенную» платформу, помогает зарегистрироваться, позволяет вывести небольшую прибыль для убедительности. Когда сумма вложений становится крупной, вывести деньги уже нельзя – мошенники требуют оплатить налоги, комиссии, страховку и после перевода исчезают.

Другой распространённый сценарий – использование зарубежных электронных кошельков. Жертву убеждают перевести туда накопления для покупки криптовалюты или инвестиций, но средства сразу попадают к мошенникам. Кроме того, для открытия кошелька злоумышленники запрашивают паспортные данные и фото, используя их затем в других схемах.

Во всех случаях применяются одни и те же приёмы: обещание гарантированного дохода, давление, требование дополнительных платежей и переводов на личные или зарубежные счета.

– Инвестиционные предложения с гарантированной высокой доходностью и переводом за рубеж — классическая схема социальной инженерии. Злоумышленники играют на доверии: возвращают небольшие «дивиденды», а затем исчезают с крупными суммами. Требование перевести деньги на личные счета, криптовалютные или зарубежные электронные кошельки — повод отказаться от сделки и проверить информацию. Не переводите деньги по указанию незнакомцев, кем бы они ни представлялись, – предупредил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности — вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

Эксперты рекомендуют не принимать инвестиционных решений под давлением, не доверять случайным знакомым из социальных сетей и мессенджеров, обязательно проверять информацию о компании через официальные источники и ни в коем случае не передавать свои личные и финансовые данные третьим лицам.

Фото: сгенерировано ИИ 

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