Волгоградцы назвали размер зарплаты мечты





Средняя желаемая зарплата для волгоградцев – 164 930 рублей в месяц. Таковы итоги опроса, проведенного экспертами Авито Юг. Еще 17% опрошенных хотели бы получать более 300 тысяч в месяц. Аппетиты еще 24% респонентов оказались скромнее – они были бы довольны размером зарплаты от 70 до 100 тысяч рублей.

В погоне за зарплатой мечты четверть участников опроса готова сменить сферу или локацию ради хорошего дохода, в три и более раз превышающего их заработок. Еще четверть пойдет на такие «жертвы» ради роста в 1,5-2 раза.

Треть опрошенных признались, что задумываются о смене сферы деятельности. И только 10% уже находятся в активном поиске высокооплачиваемой работы в другой отрасли.

19% респондентов заявили, что при росте дохода на 30% в первую очередь направили бы деньги на повседневные расходы. На отпуск и путешествия спустили бы заработанное 18% волгоградцев. А 15% участников опроса потратили бы деньги на здоровье.



