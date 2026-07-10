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Экономика

Волгоградцы назвали размер зарплаты мечты

Экономика 10.07.2026 06:23
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10.07.2026 06:23


Средняя желаемая зарплата для волгоградцев – 164 930 рублей в месяц. Таковы итоги опроса, проведенного экспертами Авито Юг. Еще 17% опрошенных хотели бы получать более 300 тысяч в месяц. Аппетиты еще 24% респонентов  оказались скромнее – они были бы довольны размером зарплаты от 70 до 100 тысяч рублей. 

В погоне за зарплатой мечты четверть участников опроса готова сменить сферу или локацию ради хорошего дохода, в три и более раз превышающего их заработок. Еще четверть пойдет на такие  «жертвы» ради роста в 1,5-2 раза. 

Треть опрошенных признались, что задумываются о смене сферы деятельности. И только 10% уже находятся в активном поиске высокооплачиваемой работы в другой отрасли. 

19% респондентов заявили, что  при росте дохода на 30% в первую очередь направили бы деньги на повседневные расходы. На отпуск и путешествия спустили бы заработанное 18% волгоградцев. А 15% участников опроса потратили бы деньги  на здоровье. 


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