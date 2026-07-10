Выплаты по ОСАГО вырастут на 10%: новые правила расчета





Средняя сумма страхового возмещения по ОСАГО увеличится на 10% благодаря новому порядку формирования ценовых справочников. Соответствующее указание Банка России вступает в силу 11 июля, сообщает «Гарант».

Что меняется в расчетах

При определении средней стоимости запчастей из выборки цен исключат оригинальные детали и аналоги, цена которых отклоняется в нижнюю сторону более чем на 70%. Это значит, что слишком дешевые варианты больше не будут занижать общую стоимость ремонта.

Кроме того, средняя стоимость расходных материалов теперь будет рассчитываться без учета скидок, которые раньше могли достигать 35%. Затраты на детали одноразового использования (уплотнители, наклейки и т.п.) станут включаться в стоимость ремонта полностью. Ранее их совокупная стоимость принималась в размере лишь 2% от общей стоимости заменяемых запчастей.

Прогноз регулятора

По оценке Банка России, эти изменения приведут к росту средней страховой выплаты по ОСАГО на 10%. Российскому союзу автостраховщиков предстоит актуализировать ценовые справочники в соответствии с новыми правилами в течение трех месяцев с даты вступления указания в силу.

Нововведения призваны сделать расчеты страхового возмещения более справедливыми и приближенными к реальным затратам на восстановительный ремонт автомобилей.