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Экономика

Цель – 6,5 млн тонн: уборка урожая стартовала в Волгоградской области

Экономика 13.07.2026 11:37
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13.07.2026 11:37


Целевые показатели для Волгоградской области в рамках начавшейся уборочной кампании озвучил сегодня, 13 июля, глава региона Андрей Бочаров на оперативном совещании.  Уборка в области началась с озимых зерновых культур и ранних культур овощей. 

В настоящее время работу по выполнению стоящих перед субъектом задач в целях обеспечения продовольственной безопасности координирует областной штаб. При этом особое внимание уделяется обеспечению сельхозтоваропроизводителей региона горюче-смазочными материалами, а также выполнению в полном объеме мероприятий противопожарной безопасности. 

Андрей Бочаров назвал темпы уборочной кампании достаточно высокими и озвучил планы аграриев. 

- Целевой показатель Министерства сельского хозяйства России для Волгоградской области на текущий 2026 год определен в объеме не менее 5,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. К настоящему времени урожай капусты, огурцов, лука, томатов, других овощей открытого грунта превысил 18,5 тыс. тонн. Убрано чуть более 3% площадей под овощными культурами. Целевой показатель по сбору овощей в текущем году — более 1 млн тонн, — озвучил данные Андрей Бочаров. 

Господдержка сельхозпроизводителей,  заверил губернатор, оказывается в полном объеме. 

Глава региона поручил поручил также в ближайшее время в рамках работы областного совета по вопросам развития сельских территорий и АПК  рассмотреть ход проведения уборочной кампании и принять все необходимые меры для достижения намеченных целевых показателей. 

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