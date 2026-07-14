



13 июля в избиркоме Волгоградской области сообщили о приёме документов от старых-новых претендентов на мандат в Госдуме от «Единой России», которые поборются за завидное кресло в одномандатных округах. В их числе депутаты действующего VIII созыва Государственной думы Андрей Гимбатов и Виталий Лихачёв, а также спецпредставитель губернатора по ТЭК Николай Николаев.

Последний поборется за сердца избирателей Волгоградского одномандатного округа №85, куда входят Даниловский, Дубовский, Фроловский, Городищенский, Иловлинский, Камышинский, Киквидзенский, Котовский, Ольховский, Руднянский, Еланский, Жирновский районы, а также Волгоград (Дзержинский, Центральный, Ворошиловский), Камышин и Фролово.

Андрей Гимбатов попытался добиться расположения жителей Михайловского одномандатного округа №86, куда входят Алексеевский, Чернышковский, Калачевский, Клетский, Котельниковский, Кумылженский, Нехаевский, Новоаннинский, Новониколаевский, Октябрьский, Серафимовичский, Суровикинский, Светлоярский, Урюпинский районы, а также Волгоград (Кировский, Красноармейский, Советский), Урюпинск, Михайловка. Отсюда практически все созывы с 1993 года баллотировался Владимир Плотников. В 2026 году парламентарий неожиданно сменил политпрописку, молниеносно войдя в число лидеров праймериз «ЕР» у малознакомых избирателей в Брянской области.

Экс-главе Волгограда Виталию Лихачёву предстоит заручиться поддержкой жителей Волжского одномандатного избирательного округа №87, куда входят Быковский, Ленинский, Николаевский, Палласовский, Среднеахтубинский, Старополтавский районы, а также Волгоград (Краснооктябрьский, Тракторозаводский) и Волжский. Здесь ранее побеждал ушедший в отставку с депутатского поста Олег Савченко. Как выяснилось, после добровольного сложения полномочий бывшим парламентарием вплотную заинтересовалась Генпрокуратура. Надзорное ведомство подозревает его в лоббировании интересов связанных компаний.

Напомним, как ранее сообщала редакция, 13 июля Избирком озвучил имена претендентов на освободившийся после коррупционного скандала мандат депутата от «ЕР» Короткова в Волгоградскую областную думу.

Фото: ИКВО