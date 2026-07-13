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Общество

В Волгограде перевели из реанимации пострадавшего после ракетного удара ВСУ заводчанина

Общество 13.07.2026 20:39
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13.07.2026 20:39


В Волгограде медики перевели из реанимации в обычную палату заводчанина, получившего тяжёлые травмы после удара ВСУ по одному из местных предприятий. По информации облкомздрава, жизни мужчины ничего не угрожает.

- Пострадавший продолжает находиться под медицинским наблюдением. Он переведен из реанимации в профильное отделение. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, ещё один пошедший на поправку пациент был выписан из больницы.

Напомним, террористический удар ВСУ крылатыми ракетами по Волгограду произошёл в ночь с 26 на 27 июня. Тогда двое сотрудников предприятия погибли на месте, а ещё 11 человек пострадали. 3 июля прошла церемония прощания с Татьяной Мотырыгиной и Олегом Варламовым.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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