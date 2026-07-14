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Общество

Аэропорт Волгограда возобновил работу после ночного простоя

Общество 14.07.2026 07:34
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14.07.2026 07:34


Росавиация сняла ограничения с работы Международного аэропорта Волгоград, действовавшие всю ночь с 13 на 14 июля из-за угрозы атаки дронами ВСУ. 

 Напомним, население Волгоградской области предупредили о возможных ударах в 22.48 мск 13 июля. Режим беспилотной опасности сохранялся до утра 14 июля – об отмене угрозы РСЧС уведомило жителей в 06.30 мск.

Для обеспечения безопасности пассажиров Росавиацией был введён запрет на прием и отправку воздушных судов, который действовал с 23.49 мск 13 июля до 06.46 мск 14 июля. В настоящее время воздушная гавань возвращается к штатной работе – задерживается один рейс в Москву и два рейса в Северную столицу.

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