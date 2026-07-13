



Травматологи больницы №25 рассказали о сложнейшей операции, проведённой пассажиру попавшего в ДТП мотоцикла. Водитель транспортного средства не справился с управлением, врезавшись в препятствие.

- Пострадавшего экстренно доставили в больницу с открытым переломом левой ключицы, переломом большого бугорка плечевой кости, вывихом плечевого сустава и обширной раной верхней трети плеча, - сообщили в облкомздраве.

Состояние осложняли повреждение плечевого нервного сплетения, риск нарушения крупных сосудов, артерий и вен. Бригада врачей оперативно обезболила пострадавшего и восстановила анатомию левой ключицы. Операцию провели хирург Алексей Салимов, травматолог Никита Штибинг, медсестра Валерия Солодкова. В настоящее время пациент выписан домой, чувствительность и движение руки постепенно возвращаются.

Фото: облкомздрав