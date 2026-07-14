Под Волгоградом временно закрыли перинатальный центр

Коллектив перинатального центра №2 готов работать в условиях повышенных нагрузок в связи с увеличением потока женщин. При этом тех, кому потребуется экстренная помощь, госпитализируют без очереди.
Общество 14.07.2026 08:23
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14.07.2026 08:23
Перинатальный центр №1 в Волжском Волгоградской области закрылся на плановую дезинфекцию. На период проведения плановых работ пациенток из Волжского будут принимать в перинатальном центре №2 в Волгограде, сообщили в волгоградском медучреждении.
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