На Мамаевом кургане приступили к реставрации скульптуры с гидрой





В Волгограде спустя шесть лет после масштабной реставрации скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане возобновили ремонт. Готовя к обновлению шесть скульптур на площади Героев, специалисты уже одели в строительные леса композицию с гидрой.

Время, которое не властно над самой историей, все же оставило свой след на сооружениях – во время обследования специалисты выявили на них следы водной и ветровой эрозии.





Работы по «омоложению» скульптур начнутся с их очистки. Только после этого реставраторы вновь обследуют исторических «пациентов» и заделают все найденные трещины.

– Реставрация выполняют специалисты музея по сохранению объектов культурного наследия, которые имеют все необходимые навыки и большой опыт, – рассказали в пресс-службе. – Работая только в теплые сезоны, за два года они планируют привести в порядок все монументы и приступить к работам над другими композициями.





Восстановление скульптур работники проводят не одновременно, а поэтапно. Первой от глаз волгоградцев и приезжающих на главную высоту России туристов скрылась композиция, на которой защитники Сталинграда уничтожают свастику и гидру, ставшую символом получившего смертельную рану фашизма.

– Это тонкая, кропотливая, порой, ювелирная работа, с которой наши специалисты успешно справляются. Это вселяет уверенность в том, что все элементы этого грандиозного скульптурного ансамбля будут выглядеть достойно, – отметил директор Музея-заповедника Алексей Дементьев.

Реставрация грандиозной скульптуры «Родина-мать зовет!» заняла три года – окончательно от строительных оков она избавилась в 2020-м. На все работы было потрачено 668 миллионов рублей из федерального бюджета.

После вопросов о появившихся на фигуре пятнах в Волгоград приезжал заместитель Министра культуры России Сергей Обрывалин, заявивший, что серьезных дефектов, влияющих на состояние скульптуры, обнаружено не было.

Тем временем АО «Главзарубежстрой», которое и реставрировало скульптуру Родины-матери в Волгограде, в 2022 году признали банкротом. В отношении компании введена процедура конкурсного производства, которая продлена до 19 июня 2024 года.

Представители Минкульта обратились в суд, потребовав неустойку в размере более 40 миллионов рублей за допущенные нарушения при выполнении контракта на реставрацию монумента в Волгограде. Однако в апреле 2024-го арбитражный суд Московского округа оставил кассационную жалобу ведомства без удовлетворения.

Фото музея-заповедника "Сталинградская битва"