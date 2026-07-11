Рейс из турецкой Антальи вновь задерживают в волгоградском аэропорту





В волгоградском аэропорту вновь задерживается рейс из Антальи. В этот раз начала своего отпуска пассажирам придется ждать почти четыре часа.

В Гумраке самолет авиакомпании Ural приземлится в 11:55 вместо заявленных 8:00. Занять свои места в салоне и отправиться на курорт волгоградцы смогут в 12:55.

На фоне ограничений в работе столичных авиагаваней из штатного расписания выбивается и рейс «Победы» из московского Шереметьево. В городе на Волге самолет встретят на 50 минут позже заявленного – в 9:55. В обратную сторону волгоградцы вылетят в 10:10.

Отметим, что сегодня жители Волгоградской области провели редкую ночь без объявления беспилотной опасности. Никаких корректировок в работу аэропорта в регионе также не вносилось.

Фото Андрея Поручаева