



Ливни с грозой, градом и сильным ветром обрушатся на Волгоградскую область сегодня, 11 июля. Из-за ожидающейся непогоды сотрудники МЧС объявили штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, на смену июльскому зною в регион придут не просто легкие освежающие дожди. На пару с осадками в районы Волгоградской области ворвутся порывы ветра со скоростью до 20-25 м/с.

Уже завтра стихия потеряет свою мощь, сохранив лишь кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха при этом останется почти неизменной - от +25 до +30 градусов тепла.

Фото Андрея Поручаева