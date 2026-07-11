В заливе села Оленье Волгоградской области ищут тело мужчины





Тело спрыгнувшего с моста мужчины ищут в заливе села Оленье Дубовского района.

Заявка водолазам ГКУ «Служба спасения» поступила накануне. По информации полицейских, после прыжка мужчина уже не появлялся на поверхности воды. Несмотря на то, что его тело пока не обнаружено, сотрудники правоохранительных органов предварительно считают его погибшим.





Несмотря на то, что к середине июля в Волгоградской области открылось всего несколько официальных пляжей, в регионе уже начался сезон трагедий на воде. На прошлой неделе спасатели достали из пруда Огуречный тело 16-летнего подростка. Купаясь в водоеме с друзьями, он не выплыл после очередного нырка. Тело школьники водолазы обнаружили на глубине 6-7 метров.

Фото ГКУ "Служба спасения"