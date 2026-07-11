



В Волгограде сотрудники «Концессий водоснабжения» обнаружили незаконную врезку в водовод у своего же бывшего коллеги. Не пригласив контролеров на участок, экс-начальник службы экономической безопасности, режима и охраны все-таки не избежал неприятных последствий.

Узнав в проверяющих своих коллег, мужчина не стал проявлять радушия и, наотрез отказавшись пускать их к колодцу, сыпал непечатными фразами.

– Интересно, что борьба с нарушителями, которые нелегально используют ресурс, в числе прочего входит в обязанности сотрудников службы экономической безопасности, режима и охраны, – отмечают в «Концессиях водоснабжения». – Но, вероятно, бывший руководитель, уволенный за неоднократные нарушения Трудового кодекса, об этом благополучно забыл.





Как и с незаконной врезкой, со своим рабочим местом пойманный с поличным волгоградец прощаться не желал. Еще 4 мая он оформил больничный, на котором находится по сей день. И хотя по бумагам специалист проходит амбулаторное лечение, во время проверки он находился дома и выглядел весьма бодро, поливая розы во дворе дома. За незаконную врезку он получил штраф.

– Особое внимание уделяется коммерческим объектам, строящимся домам. Случается, что дом только строится, а к сетям хотят присоединиться побыстрее, без каких-либо документов. Если мы находим такое нелегальное подключение, то направляем хозяину предписание о необходимости узаконить подключение. Если он этого не делает, начисляется штраф, – отметила контролер инспекции водных ресурсов «Концессий водоснабжения» Ольга Шатохина. – Если все эти меры не имеют воздействия, и владелец дома по-прежнему пользуется водой нелегально, нарушителю могут перекрыть водовод, установив пломбу, либо демонтировать участок трубы. Только в июне за незаконное присоединение к сетям было приостановлено водоснабжение 23-х частных домов, среди которых немало особняков с большой территорией, ухоженным газоном, садом и подземной парковкой.





Параллельно с «самоврезчиками» концессионеры выявляют и хронических должников. Так, жители домов по улицам Воронежской, Басаргинской и по переулку Тбилисскому неоднократно получали квитанции на оплату. Однако закрыть долги за воду их вынудила лишь реальная угроза отключения. Всю накопившуюся сумму волгоградцы отдали за несколько дней.

Фото пресс-службы "Концессий водоснабжения"