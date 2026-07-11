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Общество

«Вагоны заполнены до отказа»: проводник из Волгограда рассказал о спросе на поездки в Крым

Общество 11.07.2026 09:13
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11.07.2026 09:13


На фоне заявлений турагентов о сократившемся спросе на отдых у черноморского побережья, волгоградские проводники, напротив, заявляют о наполненности следующих к морю поездов.

– Накануне сезона отпусков я, читая новости о ситуации в Крыму, думал, что такого ажиотажа, как прежде, в этом году не будет, – рассказывает один из сотрудников Приволжской железной дороги. – Однако по факту ничего не изменилось – вагоны заполнены до отказа.

По словам собеседника редакции, на крымский полуостров едут и отдыхавшие в Волгограде местные жители, и вышедшие в отпуск волгоградцы.

Едем абсолютно спокойно. Жители Крыма уже спокойно относятся ко всему. А туристы, которые возвращаются из отпусков, хотя и говорят о некоторых затруднениях, но признают, что это не сильно нарушило их отдых, – заключает волгоградец.

Напомним, что этим летом в Крыму приостановили прием детей в летние оздоровительные лагеря. В конце июня на полуострове установили режим региональной ЧС.

Принимаем эту меру по согласованию с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым. Действуем совместно, синхронно. Цель – упорядочить финансовую деятельность, кредитные, договорные и другие отношения, – сообщал глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото Павла Мирошкина 

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