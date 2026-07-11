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Общество

Их не заменит никакая печать: в Камышине устроили выставку знаменитых рисованных киноафиш

Общество 11.07.2026 07:34
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11.07.2026 07:34


Типовой кинотеатр в камышинском Центре культуры и досуга «Дружба», он стал известен во всей России благодаря уникальным рисованным афишам. После выхода на пенсию художника Василия Чеботарева организация вынужденно перешла на стандартный печатный формат, но сохранила холсты для мини-выставки.

Несколько лет назад рисованные киноафиши Василия Чеботарева по-настоящему выстрелили в социальных сетях, сделав его автора известным на всю страну. В 2021 году работа камышинского художника так понравилась режиссеру хоррора «Иччи» Костасу Марсаану, что ее отправили в Якутск – на киностудию, где и снимался этот фильм.

В коллекции мастера - сотни подобных работ. Василий Чеботарев признавал, что попавших в струю актеров он мог рисовать едва ли не с закрытыми глазами. Несмотря на то, что афиши пользовались спросом не только в его родном городе, сам он к внезапно обрушившейся на него популярности относился крайне спокойно – говорил, что безо всяких переживаний отдавал использованные несколько раз холсты на дачи знакомым.


– Зимой Василий Евгеньевич вышел на пенсию по состоянию здоровья, – рассказала корреспондентам ИА «Высота 102» ответственная за прокат фильмов в ЦКД «Победа» Надежда Велигодская. – Брать на его место кого-то другого мы не стали. Любой человек, который заменит Василия Чеботарева, будет делать либо пародию, либо работать совсем в ином жанре.

Тем не менее, спрос на картины, с которыми не сравнится ни одна даже качественно напечатанная афиша, в Камышине не угасает до сих пор. В разгар туристического сезона в кинотеатре даже организовали выставку.

– Конечно, люди часто спрашивают про афиши Василия Евгеньевича. Даже те, кто проезжает в наш город в отпуск, – признают в ЦКД «Дружба». – Поэтому в пристройке к зданию мы вывесили прежние картины. Люди с удовольствием заглядывают к нам и фотографируются. Жаль, что надолго мы все равно не сможем их сохранить, так как со временем на холстах рассыпается краска. 

Фото Евгения Гудименко

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