В Волгоградской области вступил в силу запрет на посещение лесов





Запрет на посещение лесов Волгоградской области вступил в силу сегодня, 11 июля. Такое решение в регионе приняли из-за резкого ухудшения пожароопасной ситуации.

С сегодняшнего дня волгоградцам не разрешают заходить в посадки ни под каким предлогом. Свои планы придется отложить и любителям пикников на природе, и заядлым грибникам, и удильщикам. Исключение из правил сделают лишь для сотрудников, выполняющих лесохозяйственные работы, а также для спасателей и ревизоров.

Пока областной комитет природы установил ограничения на 20 дней – до 31 июля, однако, вероятнее всего, они будут продлены до конца лета.

За нарушение правил пожарной безопасности в период ограничений предусмотрены административные штрафы: для граждан — от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 100 до 400 тысяч рублей.

Фото Павла Мирошкина