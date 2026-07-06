«Акрон» берёт верх в контрольном матче с «Ротором» – 3:1





В подмосковном Новогорске состоялся заключительный контрольный матч волгоградского «Ротора» в рамках подготовки к сезону: соперником волжан выступил тольяттинский «Акрон». Товарищеская встреча, но с ощутимым соревновательным накалом, завершилась победой «Акрона» со счётом 3:1.

Уже на 7‑й минуте игра получила неожиданный поворот: счёт был открыт в результате автогола в ворота «Ротора». Храмцов неудачно прервал прострел соперника. Срезав мяч в свои ворота. Этот эпизод заметно повлиял на динамику матча, позволив «Акрону» сразу захватить инициативу.

На 26‑й минуте преимущество тольяттинцев удвоилось: отличился Слободан Тедич, которому ассистировал Роберто Фернандес. Комбинация продемонстрировала слаженность действий в средней зоне и умение «Акрона» реализовывать моменты за счёт быстрых взаимодействий. «Ротор», не желая мириться с отставанием, уже на 29‑й минуте сумел отыграть один мяч, сократив разрыв до минимума – 1:2.

Во втором тайме рисунок игры не претерпел кардинальных изменений: «Акрон» продолжал уверенно контролировать ключевые участки поля. Решающий гол был забит на 73‑й минуте — точку в матче поставил Руслан Меткалов, доведя счёт до итоговых 3:1.

Стартовый состав «Акрона» выглядел сбалансированным и разноплановым: в воротах действовал Роман Волочай, линию обороны составили Йонуц Неделчяру, Марат Бокоев, Вячеслав Бардыбахин и Роберто Фернандес, в середине поля солидно смотрелись Слободан Тедич, Алекса Джурасович и Стефан Лончар, а в атаке активно взаимодействовали Никита Базилевский, Кевин Аревало и Арсений Дмитриев. Такой подбор исполнителей позволил команде уверенно диктовать темп и эффективно использовать сильные стороны отдельных футболистов.

Для «Ротора» матч стал важной проверкой в рамках продолжающейся предсезонной подготовки. Несмотря на итоговое поражение, волжане смогли продемонстрировать отдельные положительные элементы, а отыгранный мяч в первом тайме показал способность команды реагировать на неблагоприятное развитие событий.

Встреча в Новогорске стала логичным завершением серии контрольных игр и дала тренерским штабам обеих команд необходимый материал для анализа перед стартом официальных турниров. Следующая игра в рамках Первой лиги состоится 12 июля в 16:30: «Ротор» проведёт выездной матч против «Нижнего Новгорода».

Александр Веселовский