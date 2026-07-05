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Спорт

Новый вызов для Никиты Михайлова: голкипер «Каустика» переходит в «Зенит», в Волгограде готовятся к переменам

Спорт 05.07.2026 21:18
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05.07.2026 21:18


Волгоградский гандбольный клуб «Каустик» вступает в новый сезон с кадровыми изменениями. В межсезонье команда провела точечную ротацию состава, сохранив при этом ряд ключевых исполнителей сообщает пресс-служба ГК «Каустик».

Одним из наиболее заметных переходов стал уход 25‑летнего голкипера Никиты Михайлова. По истечении срока контракта вратарь, на протяжении нескольких лет защищавший ворота «Каустика», продолжит карьеру в петербургском «Зените» – серебряном призёре чемпионата страны. Смена клуба для Михайлова – серьёзный шаг, который позволит ему проверить свои силы в составе одного из лидеров российского гандбола.

Покинул «Каустик» и правый крайний Владислав Васильев, выступавший за волгоградцев в прошлом сезоне на правах аренды. Спортсмен возвращается в родной Саратов, где намерен продолжить профессиональную карьеру. В клубе поблагодарили обоих игроков за вклад в общие результаты и пожелали им дальнейших успехов.

При этом «Каустик» сумел сохранить в составе важных для команды исполнителей: соглашения с клубом продлили Вадим Ибраков и Кирилл Акрамов. Оба спортсмена продолжат защищать цвета волгоградской команды в городе‑герое, оставаясь частью игрового рисунка коллектива. Точные сроки новых контрактов пресс‑служба клуба анонсирует позднее.

В «Каустике» подчёркивают, что работа по усилению состава продолжается. Новые приобретения будут официально представлены после подписания всех необходимых документов. Такой взвешенный подход отражает стратегию клуба: делать акцент на стабильности и поступательном развитии, не форсируя объявления до окончательного урегулирования деталей.

Для болельщиков и экспертов эти изменения – показатель того, что волгоградская команда находится в активной фазе подготовки к новому сезону. Сохранить баланс между преемственностью и обновлением – одна из главных задач тренерского штаба, и продление контрактов с Ибраковым и Акрамовым выглядит как важный шаг в этом направлении. Впереди – объявление новых подписаний, которые могут заметно повлиять на амбиции «Каустика» в предстоящем чемпионате.

Александр Веселовский
Фото: Александр Овсиенко


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