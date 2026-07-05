



Волгоградский гандбольный клуб «Каустик» вступает в новый сезон с кадровыми изменениями. В межсезонье команда провела точечную ротацию состава, сохранив при этом ряд ключевых исполнителей сообщает пресс-служба ГК «Каустик».

Одним из наиболее заметных переходов стал уход 25‑летнего голкипера Никиты Михайлова. По истечении срока контракта вратарь, на протяжении нескольких лет защищавший ворота «Каустика», продолжит карьеру в петербургском «Зените» – серебряном призёре чемпионата страны. Смена клуба для Михайлова – серьёзный шаг, который позволит ему проверить свои силы в составе одного из лидеров российского гандбола.Покинул «Каустик» и правый крайний Владислав Васильев, выступавший за волгоградцев в прошлом сезоне на правах аренды. Спортсмен возвращается в родной Саратов, где намерен продолжить профессиональную карьеру. В клубе поблагодарили обоих игроков за вклад в общие результаты и пожелали им дальнейших успехов.При этом «Каустик» сумел сохранить в составе важных для команды исполнителей: соглашения с клубом продлили Вадим Ибраков и Кирилл Акрамов. Оба спортсмена продолжат защищать цвета волгоградской команды в городе‑герое, оставаясь частью игрового рисунка коллектива. Точные сроки новых контрактов пресс‑служба клуба анонсирует позднее.В «Каустике» подчёркивают, что работа по усилению состава продолжается. Новые приобретения будут официально представлены после подписания всех необходимых документов. Такой взвешенный подход отражает стратегию клуба: делать акцент на стабильности и поступательном развитии, не форсируя объявления до окончательного урегулирования деталей.Для болельщиков и экспертов эти изменения – показатель того, что волгоградская команда находится в активной фазе подготовки к новому сезону. Сохранить баланс между преемственностью и обновлением – одна из главных задач тренерского штаба, и продление контрактов с Ибраковым и Акрамовым выглядит как важный шаг в этом направлении. Впереди – объявление новых подписаний, которые могут заметно повлиять на амбиции «Каустика» в предстоящем чемпионате.