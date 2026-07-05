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Спорт

«Ротор‑2» проигрывает и теряет очки в матче с прямым конкурентом за выживание

Спорт 05.07.2026 18:05
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05.07.2026 18:05


Волгоградский «Ротор‑2» продолжает буксовать в нижней части таблицы: в 15‑м туре LEON‑Второй Лиги Б (Группа 3) команда на своём поле уступила московскому «Строгино» со счётом 1:2. И этот результат выглядит особенно болезненно, потому что проигрыш случился там, где терять очки было категорически нельзя.

Глядя на путь дубля «Ротора» в этом сезоне, вспоминается одна восточная притча. Ходжа Насреддин за большую плату взялся за двадцать лет обучить грамоте ишака. Эмир грозил отрубить Насреддину голову, если в указанный срок ишак не научится читать. Когда Насреддина спросили, как же он пошёл на такой большой риск, он ответил: «Ничего страшного. За двадцать лет кто‑нибудь из нас обязательно умрёт – или ишак, или эмир, или я!»

Перед матчем «Ротор‑2» занимал 13‑е место с 10 очками, а «Строгино» шло на 15‑й строчке с 9 баллами. То есть в Волгоград приехал прямой конкурент из зоны аутсайдеров – тот самый соперник, с которым нужно обязательно брать свои три очка. 

Начало встречи будто подтверждало, что хозяева понимают цену матча. Хоть игра и складывалась в неторопливом темпе с обилием технического брака, волгоградцы компенсировали технико‑тактические пробелы заряженностью на борьбу. Уже на 15‑й минуте «Ротор‑2» открыл счёт: за игру рукой в своей штрафной столичные футболисты были наказаны 11‑метровым ударом. Степан Правкин уверенно реализовал пенальти, и какое‑то время казалось, что гости не обладают достаточным классом, чтобы огорчить Олега Лисицына.

Однако удержать преимущество команда не сумела. Постепенно «Строгино» освоилось и завладело территориальным преимуществом, а на 44‑й минуте за нарушение правил в своей штрафной площади Расулом Биджиловым гости получили право на пенальти, который чётко реализовал Никита Челышев.

Во втором тайме проблемы «Ротор‑2» проявились ещё отчётливее. Команда испытывала трудности с построением позиционных атак и реагировала на действия соперника, а не диктовала свои условия. Это позволяло более грамотным футболистам пользоваться свободными зонами и контролировать темп. На 66‑й минуте Владислав Дашкин прошёл всю половину поля хозяев, обыграв по ходу трёх игроков «Ротора», и выдал пас в центр штрафной. Там в одиночестве находился Никита Челышев, который расстрелял ворота сине‑голубых – 1:2.

В дальнейшем команды не смогли создать ярких моментов. Гости уверенно довели матч до победы – 2:1 в пользу «Строгино».

Статистика вновь не радует «Ротор‑2»:

Владение мячом, %: 44–56.
Удары: 5–18.
Удары в створ ворот: 3–6.

«Ротор-2» (Волгоград) – «Строгино» (Москва) – 1:2 (1:1).
4 июля. Волгоград. Стадион «Зенит». Количество зрителей: 103.
Судьи: Максим Микрюков (Голицыно), Максим Новиков (Ростов-на-Дону), Степан Кабанов (Самара).
«Ротор-2»: Лисицын, Харлан, Фальченко, Правкин, Амирханян, Литенко (Асланян, 61), Локтев, Биджилов, Тарин, Логиш (Платон, 46), Прокофьев (Кондратьев, 58). 
«Строгино»: Джураев, Алексеенков (Горбулев, 92), Гогидзе (Цечоев, 78; Насыров, 85), Дашкин, Комаров, Иванов, Озеров, Челышев, Шоронов, Петров, Никишов (Ганичев, 92).
Голы: Правкин, 15 (пенальти, 1:0); Челышев, 44 (пенальти, 1:1); Челышев, 66 (1:2).
Предупреждены: Прокофьев, 47 (неспортивное поведение). – Иванов, 21 (неспортивное поведение). Челышев, 47 (неспортивное поведение). Озеров, 75 (грубая игра).

После этого поражения сине‑голубые опустились на одну строчку в турнирной таблице, пропустив вперёд соперника по прошедшему матчу. Теперь волгоградцы занимают 14‑е место. Следующая встреча состоится 25 июля: «Ротор‑2» примет «Зенит» из Пензы – ещё одну команду из нижней части таблицы, которая борется за выживание. Перед тренерским штабом во главе с Валерием Бурлаченко стоит жёсткий дедлайн: за три недели нужно сделать то, чего не могут сделать уже полгода. Календарь не прощает ошибок, и именно в таких матчах решается судьба прописки в лиге. 

Александр Веселовский
Фото: СК «Ротор»

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