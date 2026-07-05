«Ротор» громит московский «Спартак» на родной «Олимпии»





Для футбольного болельщика такой заголовок абсолютный бред, но не для регбийного! Волгоградский «Ротор» ярко заявил о себе во втором туре чемпионата Высшей лиги по классическому регби. На стадионе «Олимпия» волгоградцы не оставили шансов московскому «Спартаку», добившись разгромной победы – 55:5.

Уже с первых минут хозяева взяли игру под контроль. Сначала Роман Завьялов занёс первую попытку, а вскоре Алиасхаб Гаджимагомедов удвоил преимущество «Ротора». Вся первая половина встречи прошла на половине поля «красно белых»: трибуны «Олимпии» не смолкали, бурно реагируя на каждую атаку хозяев.К перерыву исход встречи был практически предрешён. «Ротор» оформил шесть безответных попыток (30 очков), плюс три точные реализации Виктора Тельнова, добавили ещё 6 очков. На перерыв команды ушли при счёте 36:0 – полное доминирование волгоградцев.Во втором тайме тренерский штаб «Ротора» провёл серию замен, но характер игры не изменился. Хозяева продолжили уверенно контролировать ход встречи и регулярно создавать опасные моменты. Ещё три попытки в активе волгоградцев лишь подчеркнули разницу в классе. Единственный успешный аргумент «Спартака» – одна попытка без реализации – уже никак не мог повлиять на исход матча. Итоговые 55:5 – это не просто победа, а убедительный сигнал о готовности «Ротора» бороться за высокие места.«Ротор» – «Спартак» – 55:5 (36:0)Попытки: Роман Завьялов (2), Алиасхаб Гаджимагомедов, Илья Бояров, Максим Калагин, Захар Захаров, Игорь Снисаренко, Владимир Бородин, Владислав Григоращенко – Андрей Блохин.Реализации: Виктор Тельнов (4), Эдуард Брык (1) – нет.Штрафные удары: нет – нет.Предупреждения (желтые карточки): Оббос Халматов (79-я мин.) – Кирилл Лыков (79-я мин.).Победа принесла волгоградцам пять очков и позволила команде подняться на третью строчку турнирной таблицы. При этом «Ротор» и Московская академия регби (МАР) имеют по 5 очков, но у волгоградской команды на одну игру меньше и значительно лучше разница мячей – такой задел даёт хорошие шансы закрепиться в верхней части таблицы.Следующий матч «Ротор» проведёт 18 июля в Москве против МАР. И после такого яркого домашнего выступления болельщики вправе ждать от команды продолжения победной серии.