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Спорт

«Ротор» громит московский «Спартак» на родной «Олимпии»

Спорт 05.07.2026 15:14
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05.07.2026 15:14


Для футбольного болельщика такой заголовок абсолютный бред, но не для регбийного! Волгоградский «Ротор» ярко заявил о себе во втором туре чемпионата Высшей лиги по классическому регби. На стадионе «Олимпия» волгоградцы не оставили шансов московскому «Спартаку», добившись разгромной победы – 55:5.

Уже с первых минут хозяева взяли игру под контроль. Сначала Роман Завьялов занёс первую попытку, а вскоре Алиасхаб Гаджимагомедов удвоил преимущество «Ротора». Вся первая половина встречи прошла на половине поля «красно белых»: трибуны «Олимпии» не смолкали, бурно реагируя на каждую атаку хозяев.

К перерыву исход встречи был практически предрешён. «Ротор» оформил шесть безответных попыток (30 очков), плюс три точные реализации Виктора Тельнова, добавили ещё 6 очков. На перерыв команды ушли при счёте 36:0 – полное доминирование волгоградцев.

Во втором тайме тренерский штаб «Ротора» провёл серию замен, но характер игры не изменился. Хозяева продолжили уверенно контролировать ход встречи и регулярно создавать опасные моменты. Ещё три попытки в активе волгоградцев лишь подчеркнули разницу в классе. Единственный успешный аргумент «Спартака» – одна попытка без реализации – уже никак не мог повлиять на исход матча. Итоговые 55:5 – это не просто победа, а убедительный сигнал о готовности «Ротора» бороться за высокие места.

«Ротор» – «Спартак» – 55:5 (36:0)

Попытки: Роман Завьялов (2), Алиасхаб Гаджимагомедов, Илья Бояров, Максим Калагин, Захар Захаров, Игорь Снисаренко, Владимир Бородин, Владислав Григоращенко – Андрей Блохин.

Реализации: Виктор Тельнов (4), Эдуард Брык (1) – нет.

Штрафные удары: нет – нет.

Предупреждения (желтые карточки): Оббос Халматов (79-я мин.) – Кирилл Лыков (79-я мин.).

Победа принесла волгоградцам пять очков и позволила команде подняться на третью строчку турнирной таблицы. При этом «Ротор» и Московская академия регби (МАР) имеют по 5 очков, но у волгоградской команды на одну игру меньше и значительно лучше разница мячей – такой задел даёт хорошие шансы закрепиться в верхней части таблицы.

Следующий матч «Ротор» проведёт 18 июля в Москве против МАР. И после такого яркого домашнего выступления болельщики вправе ждать от команды продолжения победной серии.

Александр Веселовский
Фото: «Триколор Кино и ТВ»

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