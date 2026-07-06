Спартакиада-2026: финальные расклады в водном поло среди юношей





Сегодня в Краснодаре подходит к финишу турнир по водному поло в рамках XIII летней Спартакиады учащихся России среди юношей. После напряжённых полуфиналов определились участники решающих матчей: в битве за золото сойдутся сборные Москвы и Московской области, а за бронзу поборются Волгоградская область и Республика Татарстан.

Накануне волгоградцы провели тяжёлый полуфинал против Московской области и уступили со счётом 7:18 (1:2, 1:5, 2:5, 3:6). Несмотря на крупный итоговый разрыв, команда Волгоградской области проявила характер: по ходу встречи волжане сокращали отставание и не сдавались даже в самой сложной четвёртой четверти.

Сборная Московской области – Сборная Волгоградской области – 18:7 (2:1, 5:1, 5:2, 6:3).

5 июля. Краснодар. 1/2 финала. Бассейн: Краснодар.

Сборная Волгоградской области: Решетников – Чаусов (2), Армасарь (1), Черноморов (1), Лукьянов, Агарков, Кикин – Сбойлов, Катасонов, Ермоленко (1), Соколов, Шапиков (1), Артагалиев, Власов (1).

До этого волгоградцы уверенно прошли четвертьфинал, обыграв сборную Астраханской области – 17:12 (3:1, 4:2, 5:1, 5:8). Ключевую роль в той игре сыграли Дмитрий Чаусов и Лев Лукьянов, оформившие по 4 гола каждый, а также надёжная ротация в атаке, позволившая поддерживать высокий темп на протяжении всех четырёх периодов.

Сборная Волгоградской области – сборная Астраханской области – 17:12 (3:1, 4:2, 5:1, 5:8).

4 июля. Краснодар. 1/4 финала. Бассейн: Краснодар.

Сборная Волгоградской области: Сбойлов – Власов (1), Чаусов (4), Армасарь (2), Катасонов (1), Агарков (1), Кикин (1) – Решетников, Шапиков, Лукьянов (4), Черноморов (2), Ермоленко, Соколов (1), Селиванов.

Теперь сборная Волгоградской области получает шанс побороться за бронзовые награды. Матч против Республики Татарстан станет для волжан возможностью взять реванш за поражение на групповом этапе и завершить турнир на мажорной ноте. Для молодых ватерполистов это серьёзная проверка на прочность: умение собраться после тяжёлого матча и выложиться на максимум в следующей встрече – один из главных навыков большого спорта.

Александр Веселовский

Фото: ФВВСР