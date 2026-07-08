



Исторический день для мирового юниорского плавания: на первенстве Европы в Мюнхене российские спортсмены дважды за сутки обновили мировой рекорд в эстафете 4×100 метров вольным стилем. И в обоих случаях в составе команды был волгоградец Михаил Щербаков – именно его надёжность и скорость стали важной частью этого двойного триумфа.

Утро началось с сенсации. В квалификационном заплыве квартет в составе Матвея Чекалева, Егора Прошина, Матвея Миляева и Михаила Щербакова выдал результат, который сразу же вошёл в историю: 3 минуты 14,72 секунды. Этого хватило не только для выхода в финал, но и для установления нового мирового рекорда среди юниоров. Уже тогда стало ясно: команда готова бороться за золото.

Но главный поворот случился вечером. Тренерский штаб решился на замену: на первый этап вместо Матвея Чекалева вышел Богдан Торопкин. Обновлённый состав – Богдан Торопкин, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков – вышел на старт с ещё большей собранностью. Итог – 3 минуты 12,75 секунды. Россияне не просто взяли золото, а улучшили собственный рекорд, поставленный всего несколько часов назад.

Для плавания разница в 2 секунды – это целая эпоха. Ещё в августе 2025 года на мировом юниорском первенстве в Румынии команда Neutral Athletes «B» (Россия) показала 3:15.38 в этой дисциплине. Новый результат – серьёзный скачок вперёд, который говорит о росте уровня подготовки молодых спортсменов.

Эстафета – это всегда про команду: про синхронность, про умение чувствовать друг друга, про доверие к партнёру на каждом метре дистанции. И здесь роль Михаила Щербакова сложно переоценить: он прошёл оба заплыва, сохранив концентрацию и темп, без которых двойной рекорд был бы невозможен.

Помимо этого исторического дубля, первый день соревнований принёс сборной России ещё две бронзы: женская команда взяла третье место в эстафете 4×100 м вольным стилем, а Виктория Блинова стала третьей на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Первенство Европы среди юниоров в Мюнхене продлится до 12 июля. После такого старта от российской команды ждут новых ярких страниц – и волгоградская школа плавания сегодня громко заявила о себе на мировой арене.

Александр Веселовский

Фото: ФВВСР