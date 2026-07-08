Пять напитков, которые спасут волгоградцев от июльского зноя





Простая вода утоляет жажду, но когда столбик термометра зашкаливает, хочется чего-то более освежающего. Сладкая газировка, увы, обманчива – она только усиливает жажду и нагружает поджелудочную железу. Диетологи советуют готовить домашние напитки с натуральными добавками. Пять рецептов от Volganet.net, которые помогут легче пережить волгоградское пекло.

1. Вода с лимоном и мятой – классика жаркого дня

На 1 литр фильтрованной воды возьмите половинку лимона, нарезанную кружочками, и 5–6 веточек свежей мяты. Помните листья руками, чтобы они отдали эфирные масла. Настаивайте 15–20 минут при комнатной температуре, затем отправьте в холодильник.

2. Огуречно-лаймовый лимонад – для восполнения электролитов

Огурец на 95% состоит из воды и богат калием, что идеально в жару. Нарежьте тонкими ломтиками 1 огурец и 1 лайм, залейте 1,5 литра воды и дайте настояться час.

3. Вода с клубникой и базиликом – необычно и тонизирующе

Разрежьте горсть клубники пополам, добавьте 3–4 листика фиолетового базилика и залейте водой. Базилик дает легкий тонизирующий эффект — то, что нужно в полдень.

4. Имбирная вода с грейпфрутом – бодрит без кофеина

На 1 литр воды добавьте 3–4 кружочка свежего имбиря и дольки половинки грейпфрута. Напиток стимулирует обмен веществ и отлично освежает.

5. Морс из клюквы или брусники – витаминный удар

Не разводите варенье – там слишком много сахара. Лучше разомните ягоды с ложкой меда и залейте прохладной водой. Это природный источник витамина С и натуральное средство с легким жаропонижающим эффектом.

Выбирайте свой вариант, храните в холодильнике в кувшине и пейте в течение дня – так жажда будет отступать без вреда для здоровья.