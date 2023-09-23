Житель села Бурлук Котовского района Волгоградской области объявил о загрязнении почвы ядовитыми веществами, которые несут смертельную опасность для людей, животных и растений. По словам Сергея Новикова, две недели назад у одного из домов местный житель Валерий Карасёв разлил неизвестную жидкость, в результате чего в воздухе появился нестерпимый химический запах, а после длительного нахождения на улице у селян стало ухудшаться самочувствие.

Сергей Новиков утверждает, что местные власти и надзорные органы бездействуют, а последствия применения неизвестного химического вещества уже видны невооруженным глазом — растения начали покрываться пятнами и чахнуть, под угрозой многочисленная скотина и пасеки. При этом, как утверждает Новиков, виновник происшествия пытался скрыть следы своего «химического» преступления.





— Суть проблемы в том, что у нас третью неделю никто не может устранить химическое загрязнение местности. Все произошло еще 5 сентября 2023 года. Есть у нас тут такой житель — Валерий Карасёв. Обычный тракторист, но у него дочка главой трудится в одном из поселений. Так он никому жизни тут не дает, со всеми собачится. У него был конфликт с соседом по фамилии Коробков. Если в двух словах, то у последнего скотина разная во дворе. Карасёв ему завидовал всегда, а тут подвернулся случай – якобы пух к нему летит на участок и ему это не понравилось. Он решил отомстить, взял емкость с ядохимикатами высокого класса опасности в высокой концентрации и обильно разлил ее на муниципальной территории общего пользования в непосредственной близости от скотного двора и дома Коробкова. Около 100 «квадратов» он испортил, — говорит Новиков. — Все произошло в переулке между улицами Кооперативной и Центральной в селе Бурлук в районе домовладения № 23. Сам Карасёв объяснил жене Коробкова, Ольге Черемисовой, что просто побрызгал траву. Однако один знающий человек нам сказал, что здесь такие мощные пестициды применялись, что и за зиму не выветрится.

Далее, как уточняет Новиков, вечером 5 сентября в радиусе ста метров можно было ощутить сильный неприятный запах.

— У Ольги Черемисовой во время доения коровы сильно резало глаза и текли слезы. В ночь вонь усилилась. Утром о произошедшем мы оповестили администрацию сельского поселения. Представитель администрации Кузенкова приехала на место и удостоверилась в неприятном запахе. Днем 6 сентября подул северный ветер и находиться в переулке стало более-менее терпимо, однако отравленный воздух стал ощущаться на моей пасеке. Мое домовладение пчеловода располагается всего в 50 метрах от места, где была разлита отрава. Что будет с моей пасекой — пока загадка. Вместе с тем внутри ближайших домов неприятный запах держался в течение всего дня. Вечером и в ночь на 7 сентября, когда порывы ветра стихли, вонь снова усилилась, — утверждает селянин.

7 сентября, по словам Сергея Новикова, селяне оповестили о ситуации экстренные службы по номеру 112.

— На месте побывали сотрудники и тоже зафиксировала факт заражения местности. Был составлен протокол, взяты пробы почвы. Мы передали коллективное заявление о ЧС. На наш вопрос, как устранить вредный запах, полиция не смогла ничего пояснить. Однако они отметили, что пока будет идти процессуальная проверка, ликвидировать очаг заражения и удалять грунт с места нельзя.





Еще спустя двое суток, как утверждает Новиков, ситуация в зоне заражения ухудшилась.

— 9 сентября прошел дождь, отравляющие вещества вступили в реакцию с водой, тем самым увеличив количество опасных химических соединений в воздухе, а также глубину их проникновения в грунт. На следующие сутки от воздействия солнца влага начала активно испаряться и под действием сильного ветра зараженный воздух стал распространяться на еще большую площадь, — уверен обеспокоенный житель села Бурлук. — 10 сентября где-то в 12.56 я снова позвонил по номеру 112, рассказав об ухудшении ситуации в зоне заражения с просьбой о помощи в устранении загрязнения. Мне пообещали, что сообщат о происшествии в район.

11 сентября Новиков, отправился в прокуратуру.

— Там мне был дан ответ, что в прокуратуре не занимаются защитой жизни и здоровья населения, посоветовав обратиться в Роспотребнадзор или в региональный Росприроднадзор. В тот же день, сделав на машине круг, я посетил межрегиональное районное отделение Роспотребнадзора в Камышине. Там мне сообщили, что они могут измерить предельно допустимую концентрацию отравляющих веществ в воздухе, если будет известно наименование примененного отравляющего вещества. Однако у меня таких данных не было, — рассказывает мужчина.

На следующие сутки селянин пошел дальше по надзорным инстанциям.

— 12 сентября я обратился в межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям. Оттуда меня направили в Волгоградское отделение Федеральной службы по надзору защиты прав потребителей и благополучия населения, причем в отдел, занимающийся эпидемиями. Ввиду безысходности ситуации, я позвонил в приемную президента РФ. Оператор предложил мне встретиться с представителем президента РФ по Волгоградской области и описать ситуацию. На следующий день, отложив дела, я оказался на приеме, где приняли мое заявление и направили соответствующие поручения в надзорные органы: межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям и Нижне-волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю.





По словам жителя села Бурлук, с каждым новым днем ситуация стала ухудшаться.

— Люди начали обращаться в больницу. Растения, расположенные в 50-100 метрах от очага заражения, получили химические ожоги. Вонь от отравляющих веществ усиливалась все сильнее. Жители попросили разрешение в полиции укрыть зараженный участок полиэтиленом. Получив его, они сами купили пленку и накрыли зараженный участок, присыпав его песком. Запах стал менее отчетливым, но полностью устранен не был. 14 и 15 сентября я общался с оперативными дежурными МЧС района и волгоградского Росприроднадзора. Во всех случаях обещали сообщить начальству. Вернувшись в село 17 сентября, я был поражен характером химических ожогов у растений. Все это есть на фотографиях, которые я сделал. 18 сентября я посетил райотдел полиции, чтобы прояснить ситуацию с расследованием и просьбой направить участкового или следователя для опроса пострадавших. Вечером прибыл полицейский и сделал первый опрос по событиям, которые имели место быть еще 5 сентября. В этот же день написал обращение к главе района с просьбой помочь в решении проблемы, — добавил Сергей Новиков.





В тот же день, уточняет селянин, пришло письмо от прокуратуры.

— Меня известили, что мое обращение направлено в Роспотребнадзор и в комитет природных ресурсов. То есть куда угодно, но не к тем, у кого имеется снаряжение и оборудование для устранения химического загрязнения. 19 сентября стало известно, что приедут экологи.

Вечером того же дня, по словам Сергея Новикова, виновник происшествия попытался скрыть следы заражения.

— Пригнал на тракторе прицеп, стал срезать отравленный грунт и грузить его в телегу. В этом принимали участие его жена, дочь и зять. Был вызван полицейский, который запретил это делать, но почему-то разрешил им забрать отравленный грунт, уже погруженный в прицеп. Хотя сокрытие улик тоже карается УК РФ и в данном случае техника арестовывается. Возможно, потому что дочь нарушителя является главой другого сельского поселения?

20 сентября на место химического происшествия прибыли представители районной администрации, отдела с/х, полиции и МЧС.

— Неспеша осмотрев место происшествия, но в шоке от последствий, признав, что нужно объявлять режим ЧС, они отправились обратно принимать решение. Около 16.00 к пострадавшим от химического отравления прибыли представители местной администрации с предложением «сверху», мол, либо они устранят все сейчас, тогда пострадавшие останутся дома, либо переселяйтесь в ДК и живите там, пока не приедут экологи, — негодует Новиков. — Тут появляются вопросы: если в районе нет химической службы, то кто будет устранять загрязнение? У кого имеется допуск к таким работам? Имеется ли полигон для таких отходов? Кто виновник, кто возместит ущерб здоровью и имуществу? Люди на уколах, уничтожен урожай. Предложение устранить загрязнение сейчас, но без документации факта — это то же самое, что и сокрытие, оставление пострадавших без компенсации. Мы еще и виноватыми окажемся.

Дальше, как вспоминает местный житель, потерпевшие согласились переселиться в ДК.

— После чего им предложили переселиться в участковую больницу, там, мол, теплее и кровати. Люди сказали, что холодно везде, но в клубе интереснее, ставьте кровати. Только тогда предложили третий вариант — поселиться у родственников. Почему бы его сразу не предложить? Потерпевшие перебрались к родственникам. О том, ЧС это или не ЧС, нам не сообщили. Отсюда я делаю вывод, что данный инцидент показал, что государственный стандарт проведения аварийно-спасательных работ при химических загрязнениях и авариях подавляющему большинству чиновников неизвестен.





На сегодня, как отмечает Новиков, ему пришел ответ из администрации президента РФ, в котором указано, что все заявления переданы по подведомственности в надзорные органы.

— Также мне стало известно, что из Камышина выехали специалисты Роспотребнадзора, чтобы взять пробы воздуха и грунта. Пока все только ухудшается. Полиэтилен не спасает. Вонь идет ужасная, слезы текут не переставая. У меня на участке, если долго находиться в течение дня, то потом такое ощущение, будто в горло песка насыпали, — резюмирует житель села.





В ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на запрос «Высоты 102» пояснили, что в полиции зафиксировано обращение жителя села Бурлук.

— По изложенным в заявлении обстоятельствам организована проверка, — добавили в полицейском ведомстве.

Тем временем единый портал ЖКХ администрации Котово и Котовского района опубликовал сообщение о выезде сотрудников профильного отдела на место происшествия.

— 20 сентября 2023 года специалист отдела ГО и ЧС совместно с экологом администрации Котовского района выехали на место происшествия в село Бурлук, где действительно установили факт обработки земельного участка перед частным жилым домом размером 2,5 метра на 50 метров не установленным химическим препаратом, со слов хозяина дома, гербицидом, купленным в магазине. Был составлен акт обследования, где указано, что происшествие не влечет за собой введение чрезвычайной ситуации и не требует эвакуации населения. Так же в акте указано о необходимости известить службы Росприроднадзова и Роспотребнадзора. 21 сентября 2023 года эти службы были уведомлены. После решения контролирующих органов о проведении работ по рекультивации земли, эти работы будут выполнены за счет виновного лица в соответствии с действующим законодательством.





Фото и видео: Сергей Новиков

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

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