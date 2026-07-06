Три авиарейса задерживаются в аэропорту Волгограда





Три рейса задерживаются в волгоградском аэропорту после вводимых сегодня ночью ограничений Росавиации.

На полтора часа от расписания отстает столичный рейс авиакомпании «Победа» – вместо 9:05 он приземлится в Волгограде в 10:30. В обратную сторону он отправится только в 11:00. Пассажиры, летящие утром понедельника из Новосибирска, приземлятся в Гумраке не в 10:45, а в 12:05.

После полуночи в Волгограде ограничили работу аэропорта. Вернуться к своему привычному формату сотрудники авиагавани смогли в 5:44.

Фото Андрея Поручаева