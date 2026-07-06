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Общество

Сервис доставки Яндекса выплатит штраф за потерю ноутбука волгоградки

Общество 06.07.2026 16:55
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06.07.2026 16:55


Мировой судья Дзержинского районного суда Волгограда встал на защиту местной жительницы, ноутбук которой был утерян при доставке через популярный сервис Яндекса. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, по пути в Москву техника неожиданным образом пропала.

Судом установлено, что волгоградка передала в курьерский сервис свой ноутбук «Honor MagicBook X16 Plus» стоимостью 57 558 рублей. Заказу был присвоен номер, стоимость услуги составила 569 рублей. В ходе исполнения обязательства посылка была утеряна, что подтверждено в том числе перепиской истца со службой поддержки ответчика.

В ходе судебного разбирательства представители компании утверждали, что фактическим исполнителем перевозки выступала другая организация. Также ответчик указывал на действие стандартной страховой выплаты в размере 3 000 рублей и предлагал истцу аналогичный товар взамен утраченного.

– Суд признал данные доводы несостоятельными, так как из кассового чека следует, что договор заключён непосредственно с ООО «Яндекс.Доставка», и потерпевшая не была уведомлена о привлечении иного перевозчика, а доказательств доведения до потребителя условий о лимитах страхового возмещения в материалах дела не имеется. Кроме того, предложенный взамен товар не являлся идентичным утраченному и не имел необходимых правоустанавливающих документов, поэтому отказ истца от его получения признан обоснованным, – пояснили в объединенной пресс-службе судов региона. 

В пользу волгоградки были взысканы денежные средства за утраченный ноутбук в размере полной стоимости, компенсация морального вреда - 5 000 рублей, штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя - 30 498 рублей, неустойка - 569 рублей, проценты - 870 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения решения суда.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. 

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