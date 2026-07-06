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Общество

В Волгоградской области потратят 276 млн рублей на удалённую слежку за водителями

Общество 06.07.2026 17:31
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06.07.2026 17:31


В Волгоградской области зона покрытия дорожно-транспортной сети камерами видеонаблюдения пополнится 115 новыми средствами слежения. Большой брат присмотрит за шестью десятками улиц на территории Волгограда и Волжского.

Ранее в июне 2026 года власти уже пытались найти поставщика оборудования, однако на конкурс была направлена всего лишь одна заявка и то с грубыми ошибками, в связи с чем закупка была признана несостоявшейся.

Напомним, согласно условиям проката контракта подрядчику необходимо поставить камеры трёх типов: 59 стационарных камер для автомобильных перегонов и пешеходных переходов, 46 стационарных камер для установки на перекрёстках и 10 стационарно-передвижных комплекса. Оборудование должно быть способно фиксировать все основные нарушения ПДД.

В Волгограде камеры будут установлены на территории Тракторозаводского района по адресам: ул. Ополченская, 11Б (1 камера) и 16 (1); ул. Дегтярёва, 8А (2); ул. Тарифная, 11 (2); пересечение ул. Ополченская и ул. Андреева (2).

В Краснооктябрьском районе: ул. Менделеева, 202А (2); ул. Генерала Штеменко, 44/1 (2), 3А (2) и 23 (2); пр. Металлургов, 1Г (2) и 29 (2); ул. Германа Титова, 10Б (2); пр. Ленина, у дома 79 (по ул. 39 Гвардейской Дивизии) (2); ул. Кубинская, 26 (2); а также на пересечении ул. Маршала Еременко и ул. Германа Титова (2).

В Центральном районе: ул. Коммунистическая, 11 (2), 21 (2), 40 (2) и 44а (10 – здесь базируются передвижные комплексы); ул. 13-й Гвардейской, у дома 40 (по ул. Коммунистическая) (1); ул. Маршала Крылова, у дома 71 (по ул. Чуйкова) (2); ул. Михаила Балонина, 2Б (1).

В Дзержинском районе: ул. Ангарская, 114 (1), 69/1 (1), 134 (1), 93 (1), 90 (1) и 51 (1); ул. им. Хорошева, 73А (2); ул. Рионская, 14 (2); ш. Авиаторов, 9 (1) и 8Г (1); пересечения ул. Историческая и ул. Жигулевская (2), ул. Кубанская и ул. Рокоссовского (3); а также ул. Землячки, у Больничного комплекса (2).

В Ворошиловском районе: ул. Ростовская, 15А (2); ул. Елецкая, 20Г (2) и 124 (2); ул. Пугачевская, 8 (2); ул. им. Циолковского, 18/1 (2); пересечения ул. Череповецкая и ул. Елисеева (2), ул. Череповецкая и ул. Ленкоранская (2), ул. Череповецкая и ул. Радомская (2).

В Советском районе: пр. Университетский и ул. Степыкиной (1); ул. Максима Загорулько и ул. Автомобилистов (1); ул. Электролесовская и ул. Автомобилистов (1); 1-я Продольная магистраль и ул. Казахская (1).

В Волжском камеры установят по адресам: ул. Молодогвардейцев, 20 (2); ул. Свердлова, 23 (1) и 38 (1); ул. Коммунистическая, 42 (1) и 25 (1); ул. Пушкина, 23 (2); ул. им. Генерала Карбышева, 2 (1) и 1А (1); ул. Набережная, 12 (2), 45 (2), 29 (2), 27 (2); ул. Пионерская, 1 (1) и 2 (1); пр. Дружбы, 30А (1), 35 (1), 27 (2), ул. Александрова и пр. Дружбы (2); ул. Александрова и ул. Мира (2); ул. Александрова и ул. Пушкина (4); пр. им. Ленина и ул. Молодогвардейцев (2); пр. им. Генерала Карбышева и б-р Профсоюзов (2); б-р Профсоюзов и пр. Дружбы (2); пр. им. Ленина, 239 (2) – отдельный адрес; ул. Мира и ул. Оломоуцкая (4).

Отметим, на закупку оборудования из бюджета выделено 276 млн рублей. Подрядчик будет отобран по итогу открытого аукциона в середине июля. Оборудование должно быть поставлено, установлено и доведено до работоспособности до 1 ноября 2026 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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