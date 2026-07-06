



С установлением жаркой погоды в регионе Андрей Бочаров на оперативном совещании поставил задачи по реализации основных и дополнительных мер противопожарной безопасности.

По словам главы Волгоградской области, в настоящее время ситуация остается стабильной и контролируемой, но, несмотря на снижение количества пожаров и возгораний в 2026 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21% процент, в регионе в последние несколько дней среднесуточное количество ландшафтных пожаров и возгораний уже увеличилось с 25 до 35-ти, что при сильном ветре и грозах создает дополнительные опасности для населенных пунктов,

– В настоящее время силами дежурных подразделений производится оперативное выявление и ликвидация ландшафтных пожаров и возгораний на всей территории Волгоградской области. Еще раз обращаю внимание всех жителей и гостей региона, предприятий и организаций на необходимость неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности на территории Волгоградской области, а также на соблюдение температурного режима при нахождении на открытом воздухе, особенно людей старшего возраста и страдающих хроническими заболеваниями, детей, – подчеркнул на заседании операштаба Бочаров.

Губернатор поставил ряд задач:

усилить мониторинг пожароопасной обстановки в регионе, в том числе с применением цифровых технологий,

особое внимание уделять защите от огня населенных пунктов; детских лагерей; турбаз и баз отдыха; частных домовладений и СНТ,

обеспечить дежурство дополнительных ремонтных бригад на ключевых объектах электроэнергетики и сетевого хозяйства; а также в жилом многоквартирном фонде,

усилить разъяснительную и профилактическую работу с жителями,

дополнительное внимание уделять проверке оснащения сельхозтехники пламегасителями и другим специальным оборудованием для предупреждения возгораний; а также наличию на полях пожарной техники;

обеспечить оперативное информирование жителей Волгоградской области об изменении погодных условий;

при осложнении обстановки быть в готовности незамедлительно ввести в регионе особый противопожарный режим и обеспечить неукоснительное соблюдение его требований.

Общий контроль за проводимой работой осуществляет комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.

Напомним, ранее авиалесоохрана внесла Волгоградскую область на карту «тревожных» регионов по пожароопасности.

Серьезные лесные и степные пожары могут разгораться в Ленинском и Калачевском, Среднеахтубинском и Городищенском, Котельниковском и Старополтавском, Нехаевском и Котовском, Алексеевском и Николаевском, Палласовском и Ольховском, Кумылженском и Быковском, Серафимовичском и Дубовском, Иловлинском и Клетском, Суровикинском и Светлоярском, Чернышковском, Октябрьском и в Жирновском районах. Быть начеку следует также жителям Михайловки, Камышина и Фролово.

Пожароопасный режим в Волгоградской области начался еще 20 марта. С этого дня все профильные службы перевели в усиленный режим.

Фото: администрация Волгоградской области