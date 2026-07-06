Главное

Потому что «ёлочкой» – хуже? Чиновников закидали неудобными вопросами о платных парковках на встрече в ОП Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности Волгоградским дачникам грозят крупные штрафы за нецелевое использование земли В Волгограде включили сигнал воздушной угрозы. Что делать? (инструкция ИА «Высота 102») До миллиона пообещали выплатить волгоградцам за ущерб от ракет ВСУ

Актуально

Блогер Ульянов в суде заявил, что стал жертвой оговора Михаила Серенко

«Они уже всюду!»: волгоградцы просят спасти город от крысиного нашествия

«Их следовало бы откопать»: волгоградский историк раскрывает тайны построенных во время войны укрытий НКВД

Федеральные новости

Федеральные новости
 На Дону массово продают АЗС: цены – от 950 тысяч до 31,5 млн рублей
Ростовские предприниматели активно выставляют на продажу автозаправочные станции. Как сообщает Привет-Ростов, объявления заполонили популярные онлайн-площадки. Продаются АЗС всех форматов – от крупных действующих комплексов за десятки миллионов до компактных мобильных...
Федеральные новости
 Волгоградцам разрешат получать медсправки за больных родственников
В России с 1 сентября смогут оформлять медицинские справки на больных родственников. Об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш. Новый порядок, утвержденный Минздравом, направлен на упрощение оформления справок для...
Общество

Волгоградцам рассылают постановление–фейк о выплатах ветеранам

Общество 06.07.2026 17:55
0
06.07.2026 17:55


В мессенджерах, соцсетях и по электронной почте массово распространяется информация о якобы новых мерах поддержки ко Дню ветеранов боевых действий для жителей Волгоградской области. К сообщениям прикреплен документ, который выдается за официальное постановление губернатора.

Как уточняют волгоградские власти, постановление из рассылки – фейк. В нем содержатся грубые юридические ошибки, не соответствующие правилам оформления нормативных актов Волгоградской области.

Настоящий документ под номером 63 действительно подписан губернатором 24 июня 2026 года, однако его текст не имеет никакого отношения к дополнительным выплатам. Мошенники используют поддельный приказ, чтобы под видом соцподдержки собирать персональные данные граждан, – заверяют в профильных ведомствах.


Комитет социальной защиты населения Волгоградской области предупреждает, что ведомство не проводит таких рассылок и не собирает информацию подобным способом. Вся достоверная информация о мерах поддержки публикуется исключительно на официальных ресурсах администрации региона и комитета.

Волгоградцев призывают не доверять информации из непроверенных источников и не передавать свои личные данные.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.07.2026 19:26
Общество 06.07.2026 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 19:11
Общество 06.07.2026 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 18:43
Общество 06.07.2026 18:43
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 17:55
Общество 06.07.2026 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 17:31
Общество 06.07.2026 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 16:55
Общество 06.07.2026 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 16:22
Общество 06.07.2026 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 16:04
Общество 06.07.2026 16:04
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 15:02
Общество 06.07.2026 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 14:42
Общество 06.07.2026 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 14:02
Общество 06.07.2026 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 12:49
Общество 06.07.2026 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 12:34
Общество 06.07.2026 12:34
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 11:35
Общество 06.07.2026 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 11:16
Общество 06.07.2026 11:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:26
Чиновники зафиксировали рост спроса на топливо на АЗС ВолгоградаСмотреть фотографии
19:11
В Волгоградской области запустили приложение «Службы-112»Смотреть фотографии
18:43
В Волгограде за неделю родились четыре двойняшки и одна тройняСмотреть фотографии
17:55
Волгоградцам рассылают постановление–фейк о выплатах ветеранамСмотреть фотографии
17:31
В Волгоградской области потратят 276 млн рублей на удалённую слежку за водителямиСмотреть фотографии
17:08
На Дону массово продают АЗС: цены – от 950 тысяч до 31,5 млн рублейСмотреть фотографии
16:55
Сервис доставки Яндекса выплатит штраф за потерю ноутбука волгоградкиСмотреть фотографии
16:42
Живём не в Японии: чиновники объяснились за глухие пробки в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:31
В Волгоград стали чаще прилетать москвичи и петербуржцыСмотреть фотографии
16:22
Власти Волгограда впервые прокомментировали порядок включения сиренСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде депутаты поддержали кандидатуру Мелкумова на пост председателя облкомЖКХСмотреть фотографии
16:01
«Ростелеком» обеспечил еще один поселок Волгоградской области современными услугами связиСмотреть фотографии
15:02
На юге Волгограда уложили свыше 75 тысяч квадратных метров асфальтобетонаСмотреть фотографии
14:42
Казаки осваивают беспилотники: в восках БпС формируют батальон «Покров»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:02
В центре Волгограда перекроют на 2 недели ул. ВолодарскогоСмотреть фотографии
13:29
В Волгограде в опрокинувшемся авто двое человек погибли и четверо пострадалиСмотреть фотографии
13:11
Летний пик нагрузки: как Сады Придонья организуют работу общепитаСмотреть фотографии
13:03
В Волгограде администратору «Острова Свободы» Серенко грозит 15-летний срокСмотреть фотографии
12:49
Осужденный за гибель многодетной матери Пак вновь пытается смягчить приговорСмотреть фотографии
12:34
Бочаров провел заседание оперштаба по пожарной безопасности в регионеСмотреть фотографии
12:25
В Камышине троица молодчиков совершила два вооруженных нападения на прохожихСмотреть фотографии
12:10
Под Волгоградом четверо пострадали после лобового столкновения грузовика с иномаркойСмотреть фотографии
11:35
ФАС заподозрила региональные компании в необоснованном завышении цен на АЗССмотреть фотографии
11:16
В Волгограде проверили надежность более 700 км трубСмотреть фотографии
11:08
Спартакиада-2026: финальные расклады в водном поло среди юношейСмотреть фотографии
10:28
Волгоградская область стала первой в ЮФО по размеру охотничьих угодийСмотреть фотографии
10:27
Волгоградцам разрешат получать медсправки за больных родственниковСмотреть фотографии
10:01
Под Волгоградом двое бородачей обчистили банковскую карту знакомого: этих денег им хватило на машинуСмотреть фотографии
09:54
В Волгоградской области начнут лицензировать магазины и ларьки с сигаретамиСмотреть фотографии
08:57
В Госдуме предложили ввести единую выплату для семей-«долгожителей»Смотреть фотографии
 