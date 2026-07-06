



Администрация Волгоградской области начнёт лицензировать торговые точки, реализующие табачную продукцию. Теперь не только производителям сигарет, но и продавцам предстоит получать от чиновников разрешения. Соответствующие полномочия у региона появятся после вступления в силу нового постановления правительства России.

- Под новые требования для получения лицензии подпадут закупка, хранение, поставка, оптовая, розничная и развозная торговля табаком и никотинсодержащей продукцией. Согласно документу, оптовые лицензии будет выдавать Росалкогольтабакконтроль, а розничные — исполнительные власти регионов, - уточнили в «Парламентской газете».

Кроме того, постановление вводит запрет на продажу табака, если площадь магазина меньше 5 кв. метров. Ранее президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий тотальный контроль за реализацией табачной продукции через систему «Честный знак». Этот механизм вступит в силу с 1 сентября 2027 года.