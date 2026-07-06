Главное

Потому что «ёлочкой» – хуже? Чиновников закидали неудобными вопросами о платных парковках на встрече в ОП Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности Волгоградским дачникам грозят крупные штрафы за нецелевое использование земли В Волгограде включили сигнал воздушной угрозы. Что делать? (инструкция ИА «Высота 102») До миллиона пообещали выплатить волгоградцам за ущерб от ракет ВСУ

Актуально

Блогер Ульянов в суде заявил, что стал жертвой оговора Михаила Серенко

«Они уже всюду!»: волгоградцы просят спасти город от крысиного нашествия

«Их следовало бы откопать»: волгоградский историк раскрывает тайны построенных во время войны укрытий НКВД

Федеральные новости

Федеральные новости
 Волгоградцам разрешат получать медсправки за больных родственников
В России с 1 сентября смогут оформлять медицинские справки на больных родственников. Об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш. Новый порядок, утвержденный Минздравом, направлен на упрощение оформления справок для...
Федеральные новости
 В Госдуму внесен законопроект о «бабушкиной зарплате»
Законопроект о «бабушкиной зарплате» внесен в Госдуму РФ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст законодательной инициативы, парламентарии предлагают установить в России ежемесячную выплату для бабушек и дедушек, воспитывающих...
Общество

Осужденный за гибель многодетной матери Пак вновь пытается смягчить приговор

Общество 06.07.2026 12:49
0
06.07.2026 12:49


Защита Александра Пака, осужденного за убийство в ДТП многодетной мамы Екатерины Буравлевой, в очередной раз пытается оспорить приговор. Не добившись никаких результатов в Третьем апелляционном суде города Сочи, адвокаты пошли в кассацию.

Кассационная жалоба, следует из картотеки суда, была зарегистрирована 2 июля. Александр Пак и его защита, вероятнее всего, вновь настаивают не только на излишней строгости приговора, но и на жесткости вмененной ему статьи.

История, окончившаяся трагедией, началась с дорожного происшествия. Пак, который управлял BMW X7, задел машину Екатерины Буравлевой, но не остановился. Женщина бросилась за ним, а когда схватилась за ручку двери, то Пак совершил опасный маневр, в результате которого женщина оказалась под колесами внедорожника. Водитель переехал волгоградку и все равно покинул место происшествия. Пострадавшую госпитализировали. Врачи в Волгограде и Москве пытались спасти женщину, но через месяц она скончалась от полученных травм.

Резонансное уголовное дело Волгоградский областной суд рассматривал с участием присяжных заседателей, которые признали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения.

Пака приговорили к 11 годам колонии строгого режима. По приговору суда он также должен выплатить потерпевшей стороне 5 миллионов рублей моральной компенсации. Пак вину не признал и настаивал, что намерений убивать женщину у него не было.

На приговор Волгоградского областного суда защитники 75-летнего мужчины подали восемь апелляционных жалоб.

Фото Андрея Поручаева 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.07.2026 12:49
Общество 06.07.2026 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 12:34
Общество 06.07.2026 12:34
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 11:35
Общество 06.07.2026 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 11:16
Общество 06.07.2026 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 10:28
Общество 06.07.2026 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 10:01
Общество 06.07.2026 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 09:54
Общество 06.07.2026 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 08:57
Общество 06.07.2026 08:57
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 08:38
Общество 06.07.2026 08:38
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 08:12
Общество 06.07.2026 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 07:36
Общество 06.07.2026 07:36
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 07:22
Общество 06.07.2026 07:22
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 06:58
Общество 06.07.2026 06:58
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 06:37
Общество 06.07.2026 06:37
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2026 06:23
Общество 06.07.2026 06:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:29
В Волгограде в опрокинувшемся авто двое человек погибли и четверо пострадалиСмотреть фотографии
13:11
Летний пик нагрузки: как Сады Придонья организуют работу общепитаСмотреть фотографии
13:03
В Волгограде администратору «Острова Свободы» Серенко грозит 15-летний срокСмотреть фотографии
12:49
Осужденный за гибель многодетной матери Пак вновь пытается смягчить приговорСмотреть фотографии
12:34
Бочаров провел заседание оперштаба по пожарной безопасности в регионеСмотреть фотографии
12:25
В Камышине троица молодчиков совершила два вооруженных нападения на прохожихСмотреть фотографии
12:10
Под Волгоградом четверо пострадали после лобового столкновения грузовика с иномаркойСмотреть фотографии
11:35
ФАС заподозрила региональные компании в необоснованном завышении цен на АЗССмотреть фотографии
11:16
В Волгограде проверили надежность более 700 км трубСмотреть фотографии
11:08
Спартакиада-2026: финальные расклады в водном поло среди юношейСмотреть фотографии
10:28
Волгоградская область стала первой в ЮФО по размеру охотничьих угодийСмотреть фотографии
10:27
Волгоградцам разрешат получать медсправки за больных родственниковСмотреть фотографии
10:01
Под Волгоградом двое бородачей обчистили банковскую карту знакомого: этих денег им хватило на машинуСмотреть фотографии
09:54
В Волгоградской области начнут лицензировать магазины и ларьки с сигаретамиСмотреть фотографии
08:57
В Госдуме предложили ввести единую выплату для семей-«долгожителей»Смотреть фотографии
08:38
Три авиарейса задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:12
Украинские дроны атаковали Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:36
Под Волгоградом похоронят участника СВО с позывным «Кара»Смотреть фотографии
07:22
В Волгоград после легкой передышки возвращается жараСмотреть фотографии
06:58
Волгоградцы смогут получить налоговый вычет за путевки в детские лагеряСмотреть фотографии
06:37
Мэрия Волгограда подлатает крышу за 11,2 млн рублейСмотреть фотографии
06:23
Волгоградский аэропорт вернулся к работе после вынужденной паузыСмотреть фотографии
06:09
Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области почти пять часовСмотреть фотографии
21:35
В селе Волгоградской области простятся с 19-летним участником СВОСмотреть фотографии
21:18
Новый вызов для Никиты Михайлова: голкипер «Каустика» переходит в «Зенит», в Волгограде готовятся к переменамСмотреть фотографии
21:06
Под Волгоградом ураган сорвал кровлю школы и МКДСмотреть фотографии
20:39
Яна Чурикова навестила в Урюпинске дом из своего детстваСмотреть фотографииCмотреть видео
19:59
Лидер группы «Руки Вверх!» обратился к волгоградцам после концертаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:24
Волгоградские блогеры устроили дискотеку в пати-басеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:38
311 иностранцам вручили дипломы врачей ВолгГМУСмотреть фотографии
 