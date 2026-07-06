



Защита Александра Пака, осужденного за убийство в ДТП многодетной мамы Екатерины Буравлевой, в очередной раз пытается оспорить приговор. Не добившись никаких результатов в Третьем апелляционном суде города Сочи, адвокаты пошли в кассацию.

Кассационная жалоба, следует из картотеки суда, была зарегистрирована 2 июля. Александр Пак и его защита, вероятнее всего, вновь настаивают не только на излишней строгости приговора, но и на жесткости вмененной ему статьи.

История, окончившаяся трагедией, началась с дорожного происшествия. Пак, который управлял BMW X7, задел машину Екатерины Буравлевой, но не остановился. Женщина бросилась за ним, а когда схватилась за ручку двери, то Пак совершил опасный маневр, в результате которого женщина оказалась под колесами внедорожника. Водитель переехал волгоградку и все равно покинул место происшествия. Пострадавшую госпитализировали. Врачи в Волгограде и Москве пытались спасти женщину, но через месяц она скончалась от полученных травм.

Резонансное уголовное дело Волгоградский областной суд рассматривал с участием присяжных заседателей, которые признали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения.

Пака приговорили к 11 годам колонии строгого режима. По приговору суда он также должен выплатить потерпевшей стороне 5 миллионов рублей моральной компенсации. Пак вину не признал и настаивал, что намерений убивать женщину у него не было.

На приговор Волгоградского областного суда защитники 75-летнего мужчины подали восемь апелляционных жалоб.

Фото Андрея Поручаева