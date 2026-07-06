



В Волгоградской области региональное управление Росстата подвело итоги отходнической деятельности. По информации специалистов, на территории субъекта работают 60 профильных организаций, а площадь охотничьих угодий составляет 7636,5 тыс. га.

По информации статистического органа, охотопользователи не только добывают природный ресурс, но и участвуют в сохранении популяции видов, а также среды их обитания. В 2025 году на эти цели было потрачено 41 млн рублей, что на 14,7% выше уровня прошлого года. Ещё 36,3 млн рублей млн рублей было направлено на биотехнические мероприятия.

Отметим, в целом, суммарные затраты охотопользователей за год составили 192,4 млн рублей. Порядка 82% от этой суммы – собственные средства организаций.

Фото из архива ИА «Высота 102»