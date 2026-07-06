



В ФАС России подвели промежуточные итоги мониторинга цен на топливно-энергетическом рынке. Эксперты обнаружили признаки необоснованного повышения стоимости отпуска топлива сразу в трёх регионах.

В Московской области специалисты зафиксировали рост расценок на АЗС ООО «АИСТ», ООО «Топливный синдикат», ООО «Серпуховнефтепродуктсервис», ООО «Витаойл», ООО «Элегант» и ещё одного ИП. Антимонопольное ведомство усомнилось в случайности такой синхронности и возбудило дело.

В Саратовской области компания «Алькорр» пока отделалась предупреждением. Региональное управление ФАС России также зафиксировало здесь резкий рост цены бензина марок АИ-92 и АИ-95. При этом организация является одним из доминирующих игроков в Энгельсском районе Саратовской области.

В Оренбургской области возбуждено дело против трёх частных компаний. По версии антимонопольного органа, коммерсанты заключили соглашение, которое могло позволить им нажиться на реализации дизельного топлива.

Отметим, как ранее сообщала редакция, в Волгоградской области региональный штаб также в круглосуточном режиме отслеживает цены на заправках и в случае повышения передаёт информацию в ФАС для организации проверки обоснованности.

Фото из архива ИА «Высота 102»