Украинские дроны атаковали Волгоградскую область





Больше 500 украинских дронов атаковали территорию России сегодняшней ночью. Их целью стала и Волгоградская область.

БПЛА самолетного типа уничтожили в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областях и в Республике Крым. Смертоносные летательные аппараты ВСУ также направили на Псковскую, Новгородскую, Орловскую, Тульскую, Тверскую, Ярославскую, Смоленскую, Калужскую, Рязанскую, Липецкую, Ленинградскую и Московскую области.

Неспокойно сегодняшней ночью было и на юге страны. Дроны ВСУ были уничтожены в Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях и в Краснодарском крае.

Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области почти пять часов. Из-за ограничений в городе временно приостанавливали работу аэропорта.

Фото сгенерировано с помощью ИИ