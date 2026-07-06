



5 июля в Дубовском районе Волгоградской области произошло жуткое ДТП с участием грузовой «Газели» и иномарки. Авария случилась во второй половине дня на участке саратовской трассы в границах Горнобалыклейского сельского поселения, где развернулись работы по ремонту асфальта.

- В 14:00 на 561 км федеральной автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» 34-летний водитель, управляя автомашиной Kia Carnival, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «ГАЗ-172422», - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места события кадрам, столкновение произошло на огромной скорости. От удара «Газель» потеряла устойчивость, совершила несколько переворотов и отлетела на обочину. Досталось и иномарке. Автомобиль оказался искорёжен до неузнаваемости.

Отметим, по информации полиции, госпитализированы были водитель и трое несовершеннолетних, находившиеся в кабине Kia.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области