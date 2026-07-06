В Волгограде за неделю родились четыре двойняшки и одна тройня





В Волгограде впервые за два года появилась на свет тройня. Как рассказали в областном комитете здравоохранения, обладательницей трех дочерей стала 28-летняя волгоградка.

Малышки появились на свет здоровыми – 1810, 1730 и 1700 граммов. Роженица родила девочек в результате операции кесарево сечение. Новоиспеченных волгоградок назвали Мария, Ксения и Есения. Сейчас они еще находятся под наблюдением врачей.

Как уточнили в перинатальном центре №2, где тройняшки появились на свет, также за неделю родились еще четыре двойни. Всего областной центр пополнился 58 мальчиками и 51 девочкой.

Напомним, в последний раз тройня появилась у жительницы города-спутника в 2023 году. Тогда у жительницы Среднеахтубинского района родились две девочки и мальчик.

Отметим, что в областной клинический перинатальный центр №2 в рамках нацпроекта «Семья» поступят более ста единиц современной техники и аппаратуры. В план закупок включены фетальные мониторы, родильные кровати и столы, аппараты ингаляционной анестезии, передвижные рентгеновские диагностические системы, транспортные инкубаторы для новорожденных, системы термотерапии с циркулирующей жидкостью, комплексы непрерывного мониторинга жизненно важных показателей матери и ребенка и другие.

В прошлом году по нацпроекту в центральных районных больницах Волгоградской области после модернизации открыты десять женских консультаций. Обновленные современные отделения работают в Городищенском, Суровикинском, Среднеахтубинском, Светлоярском, Серафимовичском, Котельниковском, Николаевском, Дубовском, Ленинском и Котовском районах. Медицинскую помощь здесь получают свыше 150 тыс жительниц региона. Также было приобретено 1726 единиц современного медицинского оборудования общей стоимостью 186,1 млн рублей.

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